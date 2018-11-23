ПАРИЖ, 23 ноя /ПРАЙМ/, Виктория Иванова. Город, в котором в 2025 году пройдет всемирная выставка ЭКСПО, выберут в пятницу в ходе голосования на 164-й сессии генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ). Среди кандидатов на право проведения ЭКСПО-2025 — Екатеринбург, Осака и Баку.

Всемирная выставка ЭКСПО — самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.

ЗАЯВКА ЕКАТЕРИНБУРГА

Россия участвует в выставочном движении с самого его основания в 1851 году, однако никогда не становилась хозяйкой ЭКСПО. По словам заместителя министра промышленности и торговли Георгия Каламанова, победа Екатеринбурга очень важна для России. Он отмечал, что "это даст серьезный импульс развитию Свердловской области, развитию страны в целом".

В ноябре 2011 года Россия уже выдвигала Екатеринбург в качестве кандидата на проведение выставки в 2020 году. Однако тогда над заявкой уральской столицы одержал победу Дубай. В мае 2017 года Россия снова представила Екатеринбург, в этот раз — в качестве площадки для ЭКСПО-2025.

Тема российской заявки — "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.

Проведение ЭКСПО-2025 запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. В случае победы России в Екатеринбурге построят ЭКСПО-парк площадью 555 гектаров, который после завершения выставки будет преобразован в "умный город". Как ранее заявлял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, "умный город" даст уникальный шанс выйти на новый уровень развития технологий, которые будут служить человеку и позволят ему жить в гармонии с окружающим миром.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ

В последний раз представлять российскую заявку в Париж прибыла представительная делегация. Ее возглавит министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Также в делегацию вошел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин, генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Александр Чернов и российская оперная певица, солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина

АЗЕРБАЙДЖАН И ЯПОНИЯ

За право проведения всемирной выставки с уральской столицей борются японская Осака и азербайджанский Баку. Четвертым кандидатом была французская столица — Париж — однако впоследствии заявка была снята.

Осака уже становилась хозяйкой ЭКСПО в 1970 году, а последняя всемирная выставка в Японии состоялась в 2005 году в Нагое.

Азербайджан, как и Россия, ЭКСПО на своей земле не принимал.

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ

Утром в пятницу три государства-кандидата снова, в последний раз, представят перед ассамблеей МБВ презентации своих городов. Затем начнется тайное голосование. Каждая из стран-участниц МБВ имеет по одному голосу, который может отдать за своего фаворита.

Победитель может определиться уже в первом туре — для этого какой-то из кандидатур необходимо набрать две трети голосов. Если же этого не произойдет, пройдет второй тур, в котором встретятся уже две страны, набравшие больше голосов. Здесь для определения победителя требуется простое большинство голосов.