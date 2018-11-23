ПЕКИН, 23 ноя /ПРАЙМ/. Китай надеется, что на предстоящем саммите G20 стороны выскажут решительную поддержку системе многосторонней торговли и выступят против политики торгового протекционизма, заявил в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

"В настоящее время система многосторонней торговли находится под серьезным ударом. Это сказывается не только на развитии мировой экономики, но и на развитии стран с зарождающимися рынками и развивающихся стран. Китайская сторона надеется на то, что саммит даст четкий сигнал в поддержку системы мультилатерализма, подтвердит позицию G20 по противодействию протекционизму, а также по совместному строительству открытой мировой экономики и реализации общего развития", — заявил на брифинге Чжан Цзюнь.

Китайский дипломат подчеркнул, что в существующих обстоятельствах укрепление взаимного доверия и углубление сотрудничества имеет крайне важное значение для стабильного развития мировой экономики.

Он также выразил надежду на то, что по итогам саммита страны смогут повысить уровень согласованности макроэкономической политики и сообща противостоять рискам и вызовам.

"Это соответствует общим интересам всех сторон и ожиданиям всего международного сообщества", — подчеркнул помощник главы МИД КНР.

"Группа двадцати" (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП.