ЕРЕВАН, 23 ноя — ПРАЙМ. Санкции США против России не содержат рисков для экономического роста Армении с учетом действующего единого таможенного пространства, санкции против Ирана также не повлияют на рост ВВП, поскольку уровень товарооборота между Ереваном и Тегераном невысок, заявил в пятницу журналистам и.о. министра экономического развития и инвестиций страны Тигран Хачатрян.

"Относительно санкций против РФ. Здесь никаких рисков быть не может, так как у нас есть единое таможенное пространство, гарантировано свободное перемещение товаров и услуг, и какими бы ни были санкции, они не могут касаться отношений, связанных с экономикой Армении", — заявил Хачатрян отвечая на вопрос о возможном негативном влиянии американских санкций на экономический рост в Армении в 2019 году.

Что касается отношений с Ираном, то по словам и.о. министра, уровень товарооборота между Ереваном и Тегераном невысок. Он отметил, что армянская сторона всегда в иранском направлении большой потенциал. "Но сейчас этот потенциал используется не настолько, чтобы санкции, даже в краткосрочной перспективе, оказывали существенное влияние. То есть, эти объемы недостаточно велики, чтобы происходящие изменения отражались на общую ситуацию существенным образом", — сказал Хачатрян.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

В середине ноября агентство Блумберг сообщило со ссылкой на американских сенаторов, что конгресс США, скорее всего, не успеет до конца года рассмотреть законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении РФ, и, вероятно, отложит голосование по этой инициативе на следующий год. Сейчас действует сразу несколько пакетов санкций, введенных США против РФ. В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков.

Кроме того, американские власти заявляли, что намерены ввести в действие вторую часть санкционного пакета, связанного с "делом Скрипалей". Первая его часть вступила в силу в августе и предусматривала запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения. Вторая часть этого пакета предполагает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.