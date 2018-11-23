МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Популярность распродажи "Черная пятница" у россиян растет, однако отношение к ней все же меняется: если раньше активность приходилась преимущественно на пятницу, то теперь покупатели могут растягивать процесс приобретения товаров и на выходные, сообщили РИА Новости участники "Черной пятницы".

Представитель организатора "Настоящей Черной пятницы" на b-friday.com (одна из площадок распродажи) Мария Комендантова отметила, что подводить предварительные итоги акции еще рано. "Покупатель привык к акции, и трафик больше не демонстрирует резкого пика на старте, он распределяется более плавно — покупатели привыкли к площадкам-агрегаторам, понимают как они выглядят, какие магазины участвуют", — отметила она.

По ее словам, ажиотажа, подобного тому, когда "Черная пятница" была для россиян в новинку, теперь покупатели достаточно спокойно приходят на сайт в течение пятницы (особенно в рабочее время) и даже в субботу, тогда как раньше почти вся активность приходилась на пятницу. "Хотя интерес и растет, само отношение изменилось на более спокойное: можно сделать вывод, что россияне привыкли к акции и приняли ее", — указала собеседник агентства.

Среди трендов первого дня распродажи на площадке — рост активности регионов. Комендантова отметила, что в число самых популярных категорий товаров в первый день "Черной пятницы" ожидаемо вошли электроника и бытовая техника, смартфоны и гаджеты.

Неожиданно популярной категорией на площадке стали автотовары. Кроме того, спрос наблюдается на аудиотехнику, украшения и подарки, компьютеры, товары для спорта и отдыха. "Удивительно, но женской одежды среди топ-категорий нет, что, впрочем, может объясняться меньшей активностью женщин. Согласно предварительным данным на 19.00 мск пятницы, их чуть больше 40%, мужчины активнее", — рассказала Комендантова.

В группе "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что "Черная пятница" пользуется все большой популярностью у российских покупателей. "Трафик и количество заказов увеличились почти в два раза по сравнению с обычными днями в октябре и на треть превышают показатели прошлогодней акции. Наиболее популярными категориями стали товары для гейминга, смартфоны, телевизоры и кухонная техника", — сообщили РИА Новости в "М.Видео-Эльдорадо".