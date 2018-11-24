КРАСНОЯРСК, 24 ноя /ПРАЙМ/. Правительство Красноярского края планирует привлечь 20 миллиардов рублей из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, сообщил зампред правительства региона Сергей Верещагин на международном инновационном форуме в Железногорске.

Тема проходящего в Красноярском крае форума – "Центры науки и инноваций – драйверы цифровых регионов". В рамках форума проводится ряд круглых столов и пленарное заседание на тему "Роль городов в инновационном развитии".

"Предполагаемый объем федерального финансирования по этим программам на ближайшие три года – более 20 миллиардов рублей", – сказал Верещагин. Он уточнил, что регион собирается участвовать во всех нацпроектах.

В начале ноября президент России Владимир Путин поручил правительству привести национальные проекты в соответствие с ключевыми параметрами, обратив особое внимание на необходимость определения конкретных способов, этапов и методов выполнения поставленных задач и достижения поставленных целей и показателей. Согласно тексту протокола заседания совета при президенте по стратегическому развитию, кабмину необходимо принять меры по финансовому обеспечению достижения предусмотренных национальными проектами целей и целевых показателей, а также обеспечить участие госкорпораций и компаний с государственным участием в реализации нацпроектов.