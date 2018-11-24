МАДРИД, 24 ноя — ПРАЙМ. Заседание Европейского совета в воскресенье, на котором лидеры 27 стран ЕС должны одобрить соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза и декларацию о будущих отношениях, может не состояться из-за отсутствия гарантий Испании по выполнению ее требований в «гибралтарском вопросе», заявил испанский премьер Педро Санчес.

"Пока гарантий недостаточно, и поэтому Испания сохраняет вето в соглашении по Brexit", — сказал Санчес на пресс-конференции в Гаване.

Отвечая на вопрос, поедет ли он в таком случае в Брюссель в воскресенье, Санчес заявил, что заседание вообще может не состояться. "Если не будет соглашения, то, очень вероятно, (заседание) Европейского совета не состоится", — отметил он.

Ранее представители стран ЕС и власти Великобритании согласились пойти на уступки испанским властям, добивающимся гарантий, что у них будет право участвовать в переговорах по поводу Гибралтара с Лондоном. Однако Мадрид требует письменных подтверждений и сохраняет право вето.