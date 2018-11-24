ТОКИО, 24 ноя /ПРАЙМ/, Ксения Нака. Толпы людей в центре Осаки, а также поздравления, заявления, особые выпуски газет на утро – так встретила Япония свою победу в борьбе за право проведения ЭКСПО в 2025 году после решения 164-й сессии генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ).

НОЧЬ НА УЛИЦЕ

В торгово-развлекательном квартале Осаки Дотонбори, несмотря на поздний час, люди не спешили расходиться – они следили за исходом голосования на огромном экране. Как только стал известен результат, огромный шар, заблаговременно укрепленный здесь, рассыпался каскадом золотого серпантина. Люди скандировали "Осака", обнимались, кричали "банзай!". Как из ящика фокусника у них в руках вдруг откуда-то появились самодельные транспаранты и плакаты с поздравлениями родному городу.

СТАТЬ ОСАКЦЕМ

На презентации в Париже прозвучало обещание, что каждый приехавший на ЭКСПО-2025 почувствует себя осакцем. Вряд ли это стало главным аргументом при принятии решения, хотя бы потому что мало кто в Европе проводит различия между жителем Токио, Осаки или Киото. Но безусловно это обещание много говорит о том, как члены заявочного комитета, среди которых, как на подбор, оказалось много выходцев из Осаки, относятся к этому городу.

Что же означает "стать осакцем"? Почему японцы выделяют жителей Осаки в особую категорию и каковы ее главные черты?

Жителя Осаки обычно можно сразу отличить по акценту. Осакцы, занимающие официальные посты или высокое положение в обществе, как правило, мимикрируют под стандартный японский язык и отличить их уже непросто. Таков, например, министр экономики, торговли и промышленности, одновременно отвечающий за вопросы экономического сотрудничества с Россией Хиросигэ Сэко.

Его не выдает акцент, заполированный годами жизни в Токио, но только узнав, что он родился в Осаке, понимаешь, откуда у него в глазах иногда появляется лукавая "чертовщинка", как будто он готов рассмеяться в любую минуту, и только положение обязывает его сдерживаться. Из Осаки и Нобелевский лауреат Синъя Яманака, разработавший способ создания искусственных стволовых клеток iPS, из которых человечество теперь учится выращивать клетки и органы — замену донорским. Его лекции, на которых он позволяет себе перейти на родной диалект, постоянно прерываются взрывами смеха в зале. Талантливый человек талантлив во всем, но искрометные шутки директора Центра прикладных исследований iPS-клеток Университета Киото (CiRA) с мировым именем вполне могли бы сделать ему имя и на сцене.

Осакцы не привыкли скрывать эмоций. Их поведение и способы проявления чувств токийцу покажутся слишком несдержанными, шумными, а иногда даже вульгарными. "Одевается как осакская тетка" — сомнительный комплимент: это означает "слишком много украшений", "слишком пестро", "слишком кричаще", одним словом, "слишком". Но эти же "осакские тетки", будучи застигнуты врасплох, режут правду-матку перед телекамерами, пересыпая речь настолько остроумными шутками-экспромтами, что их берут на вооружение профессиональные актеры словесного жанра. И если уж на то пошло, то подавляющее большинство японских юмористов – из Осаки или региона Кансай.

Осакцы, выступая на публике или на телевидении, изо всех сил стараются скрыть акцент. Не потому, что стесняются своей провинциальности, а потому что в массовом сознании прочно укоренился стереотип "если слышишь диалект Кансай – готовься посмеяться, сейчас последует калейдоскоп острот и шуток", и даже серьезное выступление будет неизбежно восприниматься, как юмористический монолог.

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ

Утро субботы началось с бесплатной раздачи на улицах города специального выпуска газет – так в Японии отмечают особо важные события. Так было и 55 лет назад, когда Осака впервые выиграла право на проведение выставки. ЭКСПО-70 стала определенным рубежом не только для города, но и для страны. ЭКСПО вывела Осаку из разряда амбициозной провинции в разряд городов международного уровня и доказала его право конкурировать с Токио.

Для Японии же в целом ЭКСПО подвела окончательную черту под страшным военным прошлым и унизительной послевоенной нищетой и разрухой и доказала, что самозабвенный труд всей нации на протяжении двух десятилетий способен творить чудеса – из разрушенной, голодной страны Япония превратилась в экономическую и технократическую державу. Та выставка произвела переворот в сознании побывавших на ней японцев, дала им возможность увидеть мир у себя дома и вне всякого сомнения пробудила интерес к путешествиям, зарубежной кухне, культуре, обычаям.

Нобелевский лауреат Синъя Яманака, родом из города Хигаси-Осака, написал в своем Twitter: "Я был на ЭКСПО в 1970-м году (когда выставка тоже проводилась в Осаке – ред.) и помню свой восторг. Уверен, этот опыт повлиял на мой выбор стать ученым. Хотелось бы, чтобы поколение, на плечи которого ляжет будущее, испытало нечто подобное". Ученый пообещал сделать все, что в его силах, чтобы Япония продемонстрировала миру модель своего воплощения "Общества будущего для сияющей жизни" — так называется тема выставки ЭКСПО-2025, которая пройдет в Осаке.

"Я хотел бы, чтобы ЭКСПО-2025, на которую приедут люди со всего мира, дала им мечту и удивила их. Путь мощью региона Кансай вся Япония получит заряд бодрости", — сказал утром в субботу премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Сухие подсчеты экономистов говорят, что "заряд бодрости" выражается в конкретной цифре – не менее двух триллионов иен (17,8 миллиарда долларов) будет содержать инъекция, которую выставка принесет японской экономике. ЭКСПО-2025 посетят 28 миллионов человек. Между тем, только строительные расходы, по предварительным подсчетам, обойдутся в 125 миллиардов иен (1,1 миллиарда долларов). Правительство рассчитывает поделить это бремя поровну между государством, префектурой и частным бизнесом, а оппозиция уже пригрозила "внимательно проследить за тем, куда пойдут средства налогоплательщиков".