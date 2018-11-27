МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по рейтингам "Камаза" до негативного со стабильного, говорится в релизе агентства.

Вместе с этим агентство подтвердило рейтинг группы компаний на уровне "Ba3", а рейтинг вероятности дефолта на уровне "Ba3-PD". Базовая оценка кредитоспособности сохранена на уровне "b3".

"Изменение прогноза по рейтингам "Камаза" до негативного было вызвано результатами компании, которые в 2018 году оказались значительно слабее по сравнению с ожиданиями Moody's", — комментирует агентство свое решение.

При этом подтверждение рейтингов компании отражает сильную поддержку со стороны правительства России, а также комфортную структуру долга и сроки его погашения.

Агентство отмечает, что в краткосрочной перспективе не ожидает повышения рейтинга компании. Прогноз может быть улучшен до стабильного, если "Камаз" продемонстрирует устойчивое и значительное восстановление финансовых показателей. При этом к понижению рейтингов может привести ухудшение конкурентоспособности компании, ее финансового профиля, а также снижение вероятности господдержки.