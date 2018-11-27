МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Hewlett Packard Enterprise сегодня сообщила, что договорилась о покупке компании BlueData, которая специализируется на технологиях искусственного интеллекта и анализе крупных массивов данных.

Финансовые условия сделки не разглашаются, сообщает Dow Jones.

Hewlett Packard Enterprise, базирующаяся в калифорнийском Пало-Альто, рассчитывает закрыть сделку в квартале, который завершится 31 декабря 2019 года.

BlueData – частная фирма со штаб-квартирой в Санта-Кларе, Калифорния.

Акции Hewlett Packard Enterprise подросли на 0,1% — до 14,93 доллара.