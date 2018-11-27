НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя /ПРАЙМ/. Почта России планирует создать логистический хаб в Нижегородской области к 2020 году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина.

Губернатор Нижегородской области и гендиректор "Почты России" Николай Подгузов во вторник обсудили вопрос развития почтовой инфраструктуры в регионе и подписали соглашение о сотрудничестве.

"Почта России планирует создать логистический хаб на территории Нижегородской области. Подготовительные мероприятия по созданию хаба будут осуществлены в 2019 году. Планируется, что сам терминал заработает к 2020 году. Хотелось бы выразить благодарность "Почте России" за такие социально ответственные решения, за готовность меняться в интересах граждан, реализовывать новые проекты", — приводит пресс-служба слова Никитина.

В свою очередь Подгузов отметил, что развитие логистической системы "Почты России" в таком крупном регионе, как Нижегородская область – "необходимость времени".

"Логистический хаб сможет обслуживать как население, так и бизнес Нижегородской области и ближайших к ней регионов. Планируемый объём инвестиций – 2-3 миллиарда рублей, уже в ближайшее время мы совместно начнём подбор площадки", — рассказал гендиректор "Почты России".