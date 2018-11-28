ВАШИНГТОН, 28 ноя /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп во вторник провел встречу с новым руководством республиканцев в палате представителей США, на которой в том числе обсудил закрытие заводов автомобильного гиганта General Motors (GM), сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Сегодня президент Трамп приветствовал в Белом доме недавно избранную команду руководителей республиканцев в палате и обсудил законодательные приоритеты, включая лесные пожары в Калифорнии, законопроект о фермерах, большую потребность в обеспечении безопасности границ в это важное время, тюремную реформу, бюджет следующего финансового года и закрытие заводов GM", — говорится в сообщении.

Новый состав палаты представителей США был избран 6 ноября. По итогам голосования, республиканцы утратили большинство мест в палате.

Ранее концерн GM объявил, что закроет пять заводов в Северной Америке, включая США и Канаду, и уволит около 14 тысяч работников, чтобы сократить издержки.

В ответ на это Трамп заявил, что рассматривает возможность прекратить все субсидии для автомобильного гиганта. Он потребовал от GM вернуться в штат Огайо, где компания закрывает производство. Возрождение производства, в том числе автомобильного, было одним из предвыборных обещаний президента.