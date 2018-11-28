МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили закрытие заводов автомобильного гиганта General Motors (GM) в обеих странах, передает агентство Франс Пресс.

"Они (Трюдо и Трамп — ред.) выразили свое разочарование по поводу закрытия заводов GM в Канаде и США", — заявил представитель Трюдо Кэмерон Ахмад. Он также добавил, что лидеры двух стран "подчеркнули обеспокоенность по поводу рабочих, их семей и сообществ, которые оказались затронуты этим решением".

Ранее концерн GM объявил, что закроет пять заводов в Северной Америке, включая США и Канаду, и уволит около 14 тысяч работников, чтобы сократить издержки. В ответ на это Трамп заявил, что рассматривает возможность прекратить все субсидии для автомобильного гиганта. Он потребовал от GM вернуться в штат Огайо, где компания закрывает производство. Возрождение производства, в том числе автомобильного, было одним из предвыборных обещаний президента.

Всего благодаря программе оптимизации GM планирует к 2020 году увеличить свободный денежный поток на шесть миллиардов долларов. Это позволит компании удвоить объем ресурсов, выделяемых на программы строительства электромобилей и беспилотных автомобилей, сообщалось в релизе компании.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).