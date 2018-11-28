БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноя /ПРАЙМ/. Россия и Аргентина в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Буэнос-Айрес подпишут целый ряд соглашений, включая соглашение о сотрудничестве в рыбном хозяйстве, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

В Аргентине с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "большой двадцатки".

"Будет подписано соглашение, над которым давно работали, о сотрудничестве в рыбном хозяйстве и аквакультуре, оно практически готово, чтобы его подписать", — сказал Феоктистов.

В сентябре правительство РФ одобрило проект этого соглашения. Оно предполагает сотрудничество в области управления, сохранения и рационального использования живых морских ресурсов, предупреждения и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, обмена информацией и документацией по вопросам рыбного хозяйства. Страны также будут проводить рыбохозяйственные исследования и исследования в области аквакультуры, разработку и реализацию научно-технических программ.

Феоктистов также сообщил, что по политической линии будет подписан план политических консультаций между министерствами иностранных дел Аргентины и России на следующие три годы. Количество направлений консультаций в документе увеличилось.

На полях визита сегодня состоялось учреждение Русского центра в Университете Буэнос-Айреса.