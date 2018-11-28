МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) наделяется полномочиями по контролю тарифных соглашений регионов РФ на оплату медицинской помощи в системе ОМС, соответствующий закон опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Тарифное соглашение в пятидневный срок после дня его заключения направляется председателем комиссии… в Федеральный фонд для подготовки заключения о соответствии тарифного соглашения базовой программе обязательного медицинского страхования", — говорится в документе.

В случае, если в заключении Федерального фонда сделан вывод о несоответствии тарифного соглашения базовой программе ОМС, в тарифное соглашение должны быть внесены необходимые изменения и повторно направлены в ФОМС, уточняется в документе.

Отмечается, что закон вступает в силу с 1 января 2019 года, а с 1 января 2021 года чиновники еще будут нести ответственность, предусмотренную законодательством, за нарушения при формировании тарифов.