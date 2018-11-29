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ВАШИНГТОН, 29 ноя /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Совет управляющих Международного валютного фонда готов обсудить предоставление помощи Украине после 10 декабря, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

"Все предварительные действия, как ожидается, будут завершены украинскими властями к 10 декабря 2018 года, и встреча совета управляющих для обсуждения кредитования по схеме stand-by будет созвана сразу же после этого", — говорится в заявлении Лагард.

По ее словам, Порошенко проинформировал об основных параметрах бюджета на 2019 год, который изучают специалисты МВФ. "Предварительные оценки удовлетворительны, и процесс должен завершиться в скором времени", — говорится в заявлении Лагард.

Она не упомянула, обсуждалось ли введение военного положения на части территории Украины и возможное влияние этого шага украинских властей на предоставление программы.

Порошенко в свою очередь уточнил, что введение военного положения на Украине не повлияет на взаимодействие с МВФ.

"Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подтвердила, что МВФ готов оказать соответствующую техническую помощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования. Было отдельно подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ", — написал он в Twitter.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины относительно нового кредитного займа на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов.

Представитель МВФ Джерри Райс ранее заявлял, что новая программа финансовой помощи Украине пройдет через одобрение совета директоров фонда до конца этого года. По его словам, именно для того, чтобы помочь Украине в приведении ее законодательства и бюджета на следующий год в соответствие с основными принципами программы, в Киев была направлена небольшая группа сотрудников МВФ.