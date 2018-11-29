БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя /ПРАЙМ/. Министр производства и труда Аргентины Данте Сика обещает преференции российским инвесторам.

"Россия является важным игроком в разных секторах, в связи с чем все инвесторы, которые захотят прийти к нам, имеют преференции", – заявил Сика РИА Новости.

По его словам, Россия обладает развитыми технологиями в промышленной сфере, энергетике и транспорте.

Пока министерство промышленности Аргентины не имеет отдельного соглашения с Россией, однако Сика отметил, что сотрудничество с ней интересно также в части автомобильных запчастей и капитала.

"Было бы интересно, чтобы российские компании участвовали в процессах тендеров", – отметил министр.

Также Сика сообщил, что Аргентина планирует подписать в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе, который пройдет в пятницу и субботу, соглашение с Китаем о торговле (в том числе электронной) и инвестициях.