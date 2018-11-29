БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя — ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 1 декабря в Аргентине на полях саммита G20, предполагается, что она продлится более двух часов, сообщил РИА Новости в четверг источник в одной из делегаций.

"Встреча Путина и Трампа запланирована на 17.30 мск 1 декабря в Аргентине на полях саммита G20", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на нее отведено чуть более двух часов.

Указывается, что переговоры пройдут в гостинице Park Hyatt Buenos Aires.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что планируется беседа лидеров стран тет-а-тет, а также с участием ключевых членов делегаций с обеих сторон.

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