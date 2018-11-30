ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя /ПРАЙМ/. Глава ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что представительство Российского экспортного центра (РЭЦ) во Владивостоке будет главной площадкой для экспорта на востоке страны.

В пятницу Шувалов проводит совещание во Владивостоке, где проходит презентация крупных инвестиционных проектов, на реализацию которых планируется привлечь средства корпорации развития "ВЭБ.РФ" и других институтов поддержки.

"Вчера посещали представительство РЭЦ во Владивостоке. У нас есть у всех понимание, что мы сделаем РЭЦ как серьезную площадку во взаимодействии с внешним миром. И здесь, на востоке главная площадка будет во Владивостоке. И вся экспортная повестка страны будет, скорее всего, через Владивосток осуществляться. Мы как компания ВЭБ готовы и дальше продолжать работу", — сказал Шувалов.

По его словам, в пятницу на совещании он хотел бы поговорить с бизнесом о том, какой у него есть запрос на взаимодействие с институтами развития.

"По большому счету, мы открываем четыре организации, открываем от крупнейшего до микрокапитала, который должен покрывать потребности бизнеса, взаимодействовать с региональными банками, с нашими крупнейшими федеральными банками. Нам хотелось понять, какие наши настроения и как вы видите себе возможные формы взаимодействия. Здесь у корпорации "ДОМ.РФ" давно сложились отношения хорошие с местными предпринимателями. Будем разбираться с накопленными проблемами ЖСК "Остров" на острове Русский, еще есть ряд проблем с девелопментом", — отметил он.