МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. "Трезвая Россия" предлагает обязать продуктовые магазины держать спиртные напитки вдали от остальных товаров и касс, в отдельных зонах, причем алкоголь не должен занимать более 15% от общего объема товара в торговой точке, соответствующая инициатива уже направлена вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщил РИА Новости глава общественного движения Султан Хамзаев.

"Предлагаем продавать алкогольную продукцию в специально отведенных закрытых секциях … Тем более, что отдельные зоны, находящиеся в углу торговых залов, также удобнее будет закрывать от покупателей в ночное время. В частности, предлагаем прописать регламент для магазинов по выкладке алкогольной продукции. Так, например, алкоголь не должен занимать более 15% от массы общего товара в магазине", — говорится в письме Хамзаева (есть в распоряжении РИА Новости).

Как отмечает глава "Трезвой России", сегодня в некоторых продуктовых магазинах алкоголь специально располагается в центре торгового зала, порой занимая до 70% всего торгового пространства, а витрины с ним оформлены "слишком ярко и заметно", что, по мнению общественника, привлекает к себе лишнее внимание посетителей, особенно детей.

"Алкоголь, продающийся в продуктовых магазинах, должен располагаться в отдаленных зонах или вообще в отгороженных помещениях, которые находятся вдали от касс и от других товаров", — убежден Хамзаев.

Он считает, что алкоголь является опасным для здоровья продуктом, и потому его распространение нуждается в регламентации с точки зрения выкладки и продажи. "Подобная практика уже существует в отношении продажи табака, и она успела показать положительные изменения", — поясняет общественник.

По его словам, эксперты "Трезвой России" готовы дать свои рекомендации и принять участие как в составлении подробного регламента, так и в общественной дискуссии по теме. Хамзаев уверен, что данная инициатива будет способствовать снижению потребления спиртного среди граждан и улучшению демографической ситуации в стране.