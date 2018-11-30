ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя /ПРАЙМ/. Власти Приморья предлагают проводить во Владивостоке ежегодный форум экспортеров, ориентированный на рынки Северо-Восточной Азии.

В пятницу глава ВЭБ Игорь Шувалов проводит совещание во Владивостоке, где проходит презентация крупных инвестиционных проектов, на реализацию которых планируется привлечь средства корпорации развития "ВЭБ.РФ" и других институтов поддержки.

"По части Владивостока как центра активности экспорта со странами Северо-Восточной Азии есть идея – может, есть смысл провести и сделать ежегодный форум экспортеров, который можно проводить во Владивостоке, ориентированный на рынки Северо-Восточной Азии", — сказал на совещании вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко.

Он попросил поддержки Шувалова в этом вопросе.