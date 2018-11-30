БИШКЕК, 30 ноя /ПРАЙМ/. Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии принял бюджет республики на следующий год и внес корректировки в бюджетные показатели нынешнего года, в 2019 году запланирован темп роста ВВП на 4%, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы законодательного органа страны.

"Жогорку Кенеш на пленарном заседании рассмотрел и одобрил проекты законов о внесении изменений бюджет Кыргызской Республики на 2018 год и о республиканском бюджете на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, бюджет был принят в четверг поздно вечером, причем сразу в двух чтениях – втором и окончательном третьем.

По данным пресс-службы, общие доходы республиканского бюджета в следующем году с учетом грантов предусматриваются в сумме 151,4 миллиарда сомов (около 2,1 миллиарда долларов) или 25 % ВВП. В номинальном выражении доходы республиканского бюджета по отношению к бюджету 2018 года увеличатся на 7,5 %. Общий объем расходов республиканского бюджета установлен на уровне 161 миллиарда 710 миллионов сомов. Дефицит бюджета составит 10 миллиардов 256 миллионов сомов, то есть 1,7% ВВП.

"Реальные темпы роста ВВП запланированы на уровне 4,0% в 2019 году", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, по предложению правительства парламентарии одобрили изменения в основные показатели бюджета на нынешний год. Доходы бюджета увеличатся на 0,8 %. Дефицит республиканского бюджета на 2018 год составит 15 миллиардов 210 миллионов сомов (около 220 миллионов долларов) или 2,7 % ВВП.

"Основным фактором для внесения поправок в параметры бюджета на 2018 год явилось изменение показателей социально-экономического развития страны на 2018 год, стали изменение доходной части и принятие новых социально-значимых расходных инициатив", — отметили в пресс-службе.