БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя /ПРАЙМ/. Принятое заявление лидеров БРИКС, которое посвящено протекционизму, а также односторонним мерам в торговле, – пока самый главный документ, принятый на саммите, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Результатом этого мероприятия стало заявление, которое подписали все лидеры. В нем значительная часть, фактически, половина этого стейтмента, посвящена протекционизму и односторонним мерам, ограничениям, которые вводятся в мире. Единогласно было заявлено, что это очень серьезно влияет на глобальную экономику, что это не путь, по которому должно идти мировое общество", — сказал Орешкин журналистам.

По его словам, это однозначная позиция всех лидеров стран-участниц БРИКС.

"Сама "двадцатка" сейчас только начинается. Первая сессия была посвящена развитию рынка труда, эффективности роста", — добавил Орешкин.

Он подчеркнул, что первая сессия носила "прогревочный" характер, поскольку основная сессия в пятницу – вторая, которая будет чуть позже.