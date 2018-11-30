БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует в случае визита российского президента в Саудовскую Аравию, который должен состояться в ближайшее время, привезти крупную бизнес-делегацию и новые проекты, сообщил РИА Новости глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что у РФПИ уже много инвестиций с Саудовской Аравией, они достигли около двух миллиардов долларов практически с нуля два года назад.

"Поэтому инвестиционная составляющая крайне важна, мы планируем продолжать наращивать инвестиции", — подчеркнул он.

"В рамках возможного визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию РФПИ привезет значимую бизнес-делегацию и проекты в королевство", — добавил Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что подготовка визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию продолжается, сроки могут стать известны после встречи с наследным принцем королевства на полях G20.