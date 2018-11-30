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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя /ПРАЙМ/. Россия считает, что на уровне стран "Большой двадцатки" можно было бы создать рабочую группу по обсуждению реформирования ВТО, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах саммита G20 в Аргентине.

"Есть целый ряд направлений — механизм разрешения споров сейчас работает неэффективно, поэтому здесь надо собираться именно на площадке "двадцатки". Наше мнение, что площадка "двадцатки" — это оптимальное место, здесь все присутствуют крупнейшие мировые экономики, 90% мирового ВВП, практически такая же доля глобальной торговли. Поэтому именно здесь нужно обсуждать общие принципы", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, что предлагается сделать в направлении реформирования ВТО.

Он отметил, что во время саммита "Большой двадцатки" проблематику реформирования ВТО обсудить не удастся. "Но постановка вопроса, что именно "двадцатка" должна создать рабочую группу, в которой совместно все 20 стран будут работать над новыми правилами глобальной торговли — это наша позиция", — добавил Орешкин.

Он не стал отвечать на вопрос журналистов, будет ли Россия в ходе второго рабочего заседания лидеров стран "Большой двадцатки" заявлять такую инициативу.

Как ранее отмечал Орешкин, санкции и торговые войны будут обсуждаться на втором пленарном заседании "двадцатки" в Аргентине в пятницу, ожидается оживлённая дискуссия.