ЕРЕВАН, 30 ноя /ПРАЙМ/. Власти Армении подписали с российской компанией "Экотехпром" меморандум о строительстве производственного комплекса по выпуску соли и кальцинированной соды, сообщили в пятницу в пресс-службе фонда "Бизнес Армения".

"При содействии фонда "Бизнес Армения" за счет инвестиций российской компании "Экотехпром" в Армении на 100 гектарах будет построен производственный комплекс, состоящий из трех заводов, где будут производиться техническая и пищевая соль, кальцинированная сода, стекло. Предусматривается создать 1,1 тысячи рабочих мест", — говорится в сообщении, размещенном на сайте фонда. По данным пресс-службы, "Экотехпром" планирует инвестировать в строительство от 285 до 340 миллионов долларов.

В пресс-службе отметили, что соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали в пятницу вице-премьер Армении Тигран Авинян, исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Тигран Хачатрян, директор фонда "Бизнес Армения" Армен Авак Авакян и гендиректор "Экотехпром" Сергей Сопин.

"Согласно бизнес-плану, проектные работы завершатся в декабре 2019 года, а строительство комплекса – в 2022 году. Ежегодно планируется вводить в эксплуатацию один завод. Продукция в основном будет экспортирована", — цитирует пресс-служба слова Сопина.