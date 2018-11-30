МЕХИКО, 30 ноя /ПРАЙМ/. Будущий глава МИД Мексики в правительстве Андреса Мануэля Лопеса Обрадора Марсело Эбрард положительно оценил подписание нового торгового соглашения с США и Канадой.

Соглашение UMSCA было подписано в рамках проходящего в Буэнос-Айресе саммита G20. Соглашение определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока и пришло на смену Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА. Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Дональда Трампа.

"Подписание соглашения Мексики, США и Канады является важным продвижением в инвестициях и торговле. Оно будет означать после ратификации парламентами мощный стимул для роста экономики нашей страны", – написал Эбрард в Twitter.