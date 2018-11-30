БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя /ПРАЙМ/. G20 может стать той площадкой, где Китай и США сумеют преодолеть торговые разногласия, если этого не произойдет, уже в следующем году может начаться рецессия в мировой экономике, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы надеемся, что G20 станет той площадкой, где Китай и США сумеют преодолеть торговые разногласия", — сказал он РИА Новости.

"На мой взгляд, есть два варианта. Один из них — что президент Трамп в рамках жёсткого давления достигнет компромисса с Китаем, что было бы хорошо для мировой экономики. Либо, если не будет достигнуто соглашение между странами в ближайшее время, в том числе на саммите G20, это приведет к мировой рецессии, которая может начаться уже в следующем году", — отметил Дмитриев.

США летом ввели пошлины в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Буквально за несколько дней до встречи Трамп не исключил введения дополнительных пошлин на китайскую продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, в том числе на комплектующие для iPhone, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%. Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 1 декабря.