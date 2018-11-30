БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя /ПРАЙМ/. Победителей в торговых войнах не бывает, ряд стран уже ощущает последствия ограничений, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы считаем, что победителей в торговых войнах не бывает, мы видим уже замедление в китайской экономике, но это повлияет и на американскую экономику", — сказал он РИА Новости.

"Мы были в Сингапуре — Сингапур начал чувствовать эффекты торговых барьеров. Такие войны могут привести к серьезной мировой рецессии", — добавил Дмитриев.

В настоящее время одной из самых ожидаемых встреч в рамках G20 является ужин президента США и председателя Китая — лидеров двух стран, которые развязали серьезную торговую войну