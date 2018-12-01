БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя /ПРАЙМ/. Вопросы торговли, климата и миграции являются наиболее спорными при согласовании итоговой декларации саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе, сообщила журналистам представитель президента РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.

"В данный момент я пойду снова продолжать попытки согласовать отдельные вопросы, очень сложно идут, прежде всего, вопросы торговли, климата, избыточных мощностей и вопросы миграции", — пояснила Лукаш, назвав эти темы "существенными болевыми точками". При этом, по ее словам, несмотря на сохраняющиеся разногласия, по этим вопросам все же удалось продвинуться.

Лукаш сообщила, что работа над итоговым документов идет "очень долго и сложно", она длится уже больше четырех суток. "У нас есть шансы все-таки принять декларацию или коммюнике по итогам саммита в Буэнос-Айресе, вопрос в том, каким образом отразить интересы стран, то есть насколько мы все будем готовы пойти на компромисс, чтобы добиться единого мнения и единого подхода к тому или иному вопросу", — отметила шерпа РФ.

Другой вариант, по ее словам, заключается в жестком отстаивании своих позиций, но в таком случае это приведет к единичным решениям, а не общим договоренностям "Группы двадцати".

"Мне кажется, что мы достаточно близки по некоторым вопросам компромисса, и это будет самым существенным результатом саммита", — добавила Лукаш. Она призналась, что в первую очередь речь идет о роли международной торговой системы и необходимости ее усиления. При этом шерпа добавила, что видит хорошие шансы достигнуть общих договоренностей по вопросам климата.