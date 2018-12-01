БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя /ПРАЙМ/. Бизнес-диалог России и США не снят с повестки дня, именно он поможет преодолеть разногласия между странами, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

?"Безусловно, нет другого правильного подхода, кроме как преодолеть разногласия через диалог. Мы считаем, как заявлял МИД, (об отмене встречи лидеров РФ и США на саммите) — это больше результаты внутренней политики США", — сообщил глава РФПИ РИА Новости.

Диалог между Россией и США крайне важен, полагает он.

"Мы считаем, что создание бизнес-диалога, о котором говорили президенты после встречи в Хельсинки, также крайне важно. Накапливается много мировых проблем, которые можно решать только при взаимодействии России и США, поэтому мы уверены, что такой диалог продолжится", — добавил Дмитриев.

"Бизнес-диалог не снят с повестки дня повестке, он очень важен и актуален для дальнейшей стабилизации отношений. Например, когда раньше были большие противоречия между США и Китаем, за счёт бизнес-диалога тогда их удалось преодолеть. Бизнес-диалог — очень важный инструмент совместных отношений", — сказал Дмитриев.