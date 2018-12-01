МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Хозяйственные товарищества с 1 декабря будут при определенных условиях получать статус малых и средних предприятий, что позволит им претендовать на преференции, соответствующие этой категории.

Хозяйственное товарищество — коммерческая организация с разделенным на доли учредителей уставным капиталом. В реестр малого и среднего предпринимательства они будут включены автоматически, если численность работников не превышает 100 человек, а доход — 800 миллионов рублей.

"С 1 декабря хозяйственные товарищества смогут относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства. Законодатель устранил ущемление прав этой редко, но все же используемой формы деятельности. Так как хозяйственные товарищества закреплены гражданским кодексом, то логично, что они должны иметь возможность получения льгот и преимуществ наравне с обществами", — прокомментировал РИА Новости руководитель налоговой практики компании "ФинЭкспертиза" Сергей Зубков.

По словам эксперта, теперь хозяйственные товарищества смогут использовать весь инструментарий, который уже доступен субъектам малого и среднего бизнеса. "В основном это применение специальных налоговых режимов, упрощенная процедура ведения бухгалтерского учета и сдачи статистической отчетности, преимущественное право на заключение контракта при государственных закупках (если это предусмотрено тендером) и упрощенный порядок кассовых операций", — пояснил он.

"На текущий момент такой инструмент поддержки, как реестр малого и среднего бизнеса, недостаточно развит, чтобы предприниматели могли ощутить серьезный эффект, но хочется верить, что он будет развиваться, и все льготы, которые будут для него установлены, будут признаваться и для хозяйствующих товариществ", — продолжил эксперт.

Законодательством предусмотрены также субсидии, бюджетные инвестиции и прочая имущественная поддержка, но на практике такие случаи сложно встретить в реальной жизни, добавил Зубков. "При этом переход товариществ в разряд МСБ — процедура не добровольная. Хозяйственные товарищества будут автоматически включены в списки субъектов МСБ при выполнении условий: численность работников до 100 и доход до 800 миллионов рублей", — заключил он.