БУЭНОС АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Переговоры "Росатома" с Бразилией по вопросу участия в расширении и модернизации атомного парка страны пока не перешли в финальную стадию, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Бразилия не первый год обсуждает расширение парка атомных станций, в том числе и достраивание существующего реактора, возможно, его дополнение, но эти переговоры пока в стадии среднего уровня развития и не перешли в финальную", — сказал Лихачев.

Госкорпорация "Росатом" год назад подписала меморандум о взаимопонимании с бразильскими компаниями Eletrobras и Eletronuclear (входит в Eletrobras) по развитию сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, сообщил департамент коммуникаций Росатома.

Меморандум предполагает создание рабочих групп для выработки конкретных совместных проектов, направленных на развитие сотрудничества между странами.