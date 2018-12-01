МАДРИД, 1 дек /ПРАЙМ/. Премьер Испании Педро Санчес, выступая на саммите "Большой двадцати", который проходит в Буэнос-Айресе, поддержал реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).

Испания формально не является членом "двадцатки", однако участвует в саммите как постоянная приглашенная страна.

Как сообщает правительство Испании, глава кабинета поддержал реформу и модернизацию ВТО и заявил о необходимости укрепить международную финансовую систему, чтобы "построить систему глобальной безопасности, которая противостояла бы новым возможным кризисам". "Необходим адекватно финансируемый МВФ, который был основой обеспечения финансовой, экономической и социальной стабильности для наших стран", — добавил Санчес.

Кроме того, в качестве приоритетов он назвал развитие "справедливой, современной и эффективной" налоговой системы, а также борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Санчес также призвал к созданию механизма регулирования криптоактивов на мировом уровне с целью "защиты потребителей, инвесторов, обеспечения целостности рынка, кибербезопасности, а также борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма", говорится в сообщении правительства.

Испанский премьер призвал лидеров G20 усилить многополярную систему, а основными задачами международного сообщества на сегодняшний день он считает климатические изменения, проблемы миграции, неравенство, технологические изменения.

Во время рабочего завтрака испанский премьер призвал мировых лидеров обратить внимание на проблему неравенства полов, поскольку реальное равенство мужчин и женщин, по его выражению, "самый мощный инструмент для создания роста и возможностей". "Экономическое, политическое и социальное расширение прав и возможностей женщин — это не только вопрос справедливости для 50% человечества, но и источник экономического роста и процветания", — сказал Санчес, призвав остальных лидеров работать совместно, чтобы эта тема стала одной из центральных в повестке "Большой двадцатки".

Он также заявил о необходимости работать над улучшением качества условий занятости.

На полях саммита глава испанского правительства встретился с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри.