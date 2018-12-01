БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Лидеры стран "большой двадцатки" высказывались на саммите против барьеров в торговле, против протекционизма, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Все буквально выступали против барьеров в торговле, против протекционизма, против создания ограничений и так далее. В этом же русле высказывался и наш президент", — сказал он журналистам в кулуарах саммита.

"Говорилось, что мы все заинтересованы в том, чтобы активизировать инвестиционную активность, чтобы создавать новые рабочие места. А если будут ограничения в торговле, сбыте продукции, о каких новых инвестициях можно говорить", — добавил он.

По его словам, в этой части есть консенсус между странами.