БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Россия выступает за более значимую роль МВФ в координации стран при проведении их политики, в том числе в части введения ограничительных мер, заявил журналистам первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.

"Мы выступили за то, чтобы МВФ играл более значимую роль в области координации стран в части проведения своих политик, чтобы МВФ давал оценки тем решениям, которые принимаются и которые носят ограничительный, протекционистский характер", — сказал Силуанов в кулуарах саммита "большой двадцатки".

Он также отметил, что Россия говорила о необходимости докапитализации МВФ, чтобы он мог решать вопросы помощи странам, которые попали в сложное финансовое положение.