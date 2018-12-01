БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов рассчитывает, что вопросы о реформировании ВТО будут отражены в декларации G20.

"Я думаю, что вопрос о реформировании ВТО обязательно будет в декларации. Сама эта организация, лидеры этой организации присутствовали вчера на дискуссии и в заключение руководитель ВТО сказал следующее: "Давайте предложения, мы будем их рассматривать, если лидеры (G20), сформируют эту концепцию, мы их будем выполнять", — сказал Силуанов.