БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Предметное обсуждение темы реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) может состояться уже на следующем саммите "большой двадцатки", считает первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.

"Думаю, что предложение по реформированию ВТО найдет свое отражение в итоговом коммюнике лидеров, и это послужит основанием для того, чтобы мы все подготовили соответствующее видение изменения этой организации — и действительно, на следующем саммите "большой двадцатки" лидеры, наверное, уже смогут обсудить предложения по реформированию", — сказал Силуанов.