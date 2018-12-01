БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Работа над декларацией саммита большой "двадцатки" продолжается, сообщил журналистам заместитель министра финансов Сергей Сторчак.
"Ее шерпы пока делают", — сказал Сторчак.
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Работа над декларацией саммита большой "двадцатки" продолжается, сообщил журналистам заместитель министра финансов Сергей Сторчак.
"Ее шерпы пока делают", — сказал Сторчак.
https://1prime.ru/News/20181201/829499566.html
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