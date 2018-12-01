БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Каких-то острых споров на уровне лидеров стран G20 на саммите в Буэнос-Айресе не было, есть технические разногласия по декларации, заявили журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов и его заместитель Сергей Сторчак.

Силуанов отметил, что не припомнит "каких-то споров на уровне лидеров", споры были в редакционной тематике, не по глобальным вопросам.

"Там есть параграфы, на уровне шерп это серьёзная работа. На уровне лидеров — нет. Это не политический, а технический уровень", — добавил Сторчак.