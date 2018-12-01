БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Президент Аргентины Маурисио Макри и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили поставки лития в азиатскую страну, говорится в сообщении пресс-службы президента.

?"Стороны договорились увеличить торговые контакты и продвинуться в вопросе начала экспорта из Аргентины в азиатскую страну", — говорится в сообщении. Индия выразила интерес к закупкам лития для развития электротранспорта в стране.

Макри пообещал направить в начале следующего года правительственную делегацию в Индию. По мнению президента, у стран есть хорошие возможности для развития отношений в сельском хозяйстве, машиностроении и хранении продукции.

Кроме того, он выразил надежду, что индийской стороне будет интересно крупнейшее в стране месторождение сланцевого газа и нефти месторождение Vaca Muerta.