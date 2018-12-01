МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Предложение Европарламента рассмотреть приостановку соглашения о партнерстве с Россией является очевидным пиар-шагом и элементом информационной войны, нагнетающим напряжение в Европе, считает сенатор Франц Клинцевич.

Европарламент предлагает рассмотреть приостановку действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией и перейти к точечному сотрудничеству "только по темам, которые представляют "взаимный интерес", признавая при этом, что "Россия останется одним из ключевых партнеров ЕС в обозримом будущем". Об этом говорится в опубликованном в пятницу проекте доклада Европарламента по отношениям с Россией, голосование по которому состоится в марте 2019 года.

"Предложение Европарламента рассмотреть приостановку соглашения о партнерстве с Россией – очевидный пиар-шаг, если говорить более жестко – элемент информационной войны", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению сенатора, принципиально в экономическом смысле ничего не изменится, даже если предложение Европарламента будет реализовано.

"Сегодня сотрудничество между ЕС и Россией во многом осуществляется только по тем темам, которые представляют взаимный интерес. Между тем всем участникам этого процесса абсолютно ясно, что полный разрыв связей невозможен даже технически", — подчеркнул парламентарий.

По словам Клинцевича, предложение Европарламента, подрывая взаимное доверие, объективно ведет к нагнетанию напряженности на европейском континенте.

"Жить в нашем общем доме может стать еще опаснее", — сказал он.