МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Страны "большой двадцатки" подтвердили в принятой итоговой декларации обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики.

"Мы подтверждаем наше обязательство использовать все политические инструменты для достижения сильного, устойчивого, сбалансированного и содержательного роста, а также гарантии для предотвращения негативных последствий финансовых ситуаций путем ведения диалога и применения активных действий для повышения экономического доверия", — говорится в заявлении.

По данным итоговой декларации, государства-члены G20 отметили значительный рост экономики, при этом заявили, что "страны были намного менее синхронны" в его достижении, а некоторые "ключевые финансовые риски осуществились".

Вместе с тем, в декларации отмечается, что страны намерены проводить валютную политику, которая будет поддерживать экономический рост и регулировать стабильность цен, а также налоговую политику, которая позволит перестроить капитал необходимым образом для повышения роста экономики.

Страны также подтвердили обязательства относительно обменного курса валют, принятого министерствами финансов и руководителями Центральных Банков в прошлом марте, и заявили о принятии "Плана действий Буэнос-Айреса".