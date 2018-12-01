МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что высокий уровень мирового долга, составляющий порядка 182 триллионов долларов США, является неотложным вопросом и предложила рекомендации для решения задач, стоящих перед мировой экономикой.

"Еще один неотложный вопрос — это чрезмерно высокий уровень мирового долга, который составляет около 182 триллионов долларов США по оценкам МВФ. Важно, особенно для имеющих высокую задолженность стран с развивающимся рынком или низким уровнем доходов, восстановить резервные запасы и реверсировать проциклическую бюджетную политику ", — говорится в распространенном заявлении Лагард.

Для решения задач, стоящих перед мировой экономикой, Лагард предложила "укрепить торговлю, так как это главный приоритет для стимулирования роста и создания рабочих мест".

Кроме того, глава МВФ призвала продолжить "нормализовывать кредитно-денежную политику… при должном учете потенциальных побочных эффектов". Также она подчеркнула необходимость "регулирования финансовых рисков с использованием микро- и макропруденциальных инструментов" и "использования гибкости обменного курса для смягчения внешнего давления".

В заключение Лагард добавила, что следует "устранить правовые препятствия для участия женщин в экономической жизни". Она считает, что "это ключ к устранению высокого и сохраняющегося неравенства".