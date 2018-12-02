БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек /ПРАЙМ/. Встречи глав государств "большой двадцатки", как правило, не имеют прямого эффекта на рост мировой экономики, но они все равно полезны, поскольку позволяют лидерам государств лучше понять друг друга и согласовать общие действия на будущее, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"От таких мероприятий и не следует ждать тех результатов, о которых вы сказали", — сказал Путин, комментируя замечание о том, что встречи лидеров "двадцатки" не дают практически никакого эффекта для роста мировой экономики.

"Хорошо, когда наступает такой исторический момент, когда все основные участники международного общения и экономической деятельности объединены общим порывом совершить совместные шаги в направлении повышения темпов роста мировой экономики. Но это очень нечасто, потому что очень много противоречий и разногласий", — пояснил он.

"Ну а сейчас — тем более", — добавил Путин. Он напомнил, что потери мировой торговли из-за действующих ограничений, по оценкам ВТО, достигают почти 500 миллиардов долларов в год. В том числе, речь идёт о санкциях и тарифных барьерах.

"И эти противоречия не устранены. Но, тем не менее, такие встречи полезны, потому что таким странам, которые между собой спорят, все-таки становится понятно: а каков же общемировой тренд, каково мнение их коллег из других стран", — сказал российский президент.

По его словам, участники прошедшей в Аргентине встречи обсуждали, в частности, вопросы ВТО. "Мы договорились о том, что в ходе японского председательства будут подготовлены предложения о совершенствовании механизмов работы Всемирной торговой организации. И вы знаете, это уже немало", — сказал Путин.

Он выразил надежду, что Россия тоже примет участие в этой работе в рамках специальной рабочей группы. "Допускаю, что можем договориться о том, что создадим такой инструмент, который будет использоваться на благо подавляющего большинства участников международного общения и для того, чтобы придать новый дополнительный импульс развитию мировой экономики", — заявил Путин.