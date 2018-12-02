БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек /ПРАЙМ/. Саммит G20 в Аргентине все же не постигла участь встречи АТЭС в Папуа-Новой Гвинее: лидерам двадцати крупнейших экономик мира все же удалось согласовать итоговую декларацию и таким образом формально доказать единство позиций и живучесть группы.

Впрочем, достижение компромисса на бумаге не приведет к миру во всем мире: саммит так и не сгладил все существующие между членами объединения разногласия. Примирения между Саудовской Аравией и Турцией по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи не случилось, а президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп так и не смогли обменяться мнениями по накопившимся многочисленным проблемам, в том числе в связи с намерением Соединенных Штатов выйти из Договора о РСМД.

Самым же важным итогом встреч в Аргентине стали результаты переговоров Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которые формально состоялись уже после окончания саммита. Лидеры договорились приостановить торговую войну — не вводить дополнительных тарифов после 1 января. Что будет со старыми ограничительными пошлинами, впрочем, не уточняется.

ДОГОВОРИЛИСЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Текст итогового коммюнике саммита, как и всегда, практически лишен конкретики и изобилует гибкими формулировками — так, чтобы в каждой стране заявили, что ее условия были удовлетворены. Это, конечно, к решению реальных проблем не ведет.

В тексте ни разу не упоминается слово "протекционизм", и в нем отражено желание США реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). "Международная торговля и инвестиции являются важными двигателями роста, производительности, инноваций, создания рабочих мест и развития. Мы признаем вклад в это международной торговой системы. В настоящее время она не достигает своих целей, и есть возможности для улучшений", — отмечается в финальном документе. Прогресс в обсуждении реформы лидеры договорились обсудить на следующем саммите.

Максимально обтекаемо лидеры высказались и на тему миграционного кризиса. "Мы подтверждаем важность совместных действий для устранения причин вынужденной миграции и удовлетворения растущих потребностей в гуманитарной помощи", — сказано в декларации.

С формулировками по проблеме изменения климата также проблем не возникло: в документе использованы уже знакомые выражения. "Страны, подписавшие Парижское соглашение, подтверждают, что оно является необратимым, и обязуются обеспечить его полное выполнение", — сказано в документе. США, в свою очередь, "подтверждают свое решение выйти из соглашения и заявляют о своей твердой приверженностям экономическому росту и доступу к энергоресурсам и обеспечению безопасности, используя все источники энергии и технологии, в то же время защищая окружающую среду".

"ОЧЕНЬ ХОРОШО"

Главное ожидаемое событие саммита в Аргентине — переговоры лидеров США и КНР, ведь американо-китайская торговая война так или иначе затрагивает все страны блока. Трамп и Си встретились под занавес двухдневного марафона — в субботу за ужином. Трапеза заняла 2,5 часа и прошла, по словам экономического советника президента США Ларри Кудлоу, "очень хорошо".

В Пекине через некоторое время разъяснили: главы государств договорились не вводить дополнительных тарифов после 1 января. А ведь еще буквально за несколько дней до встречи Трамп не исключил новых пошлин на китайскую продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, в том числе на комплектующие для iPhone, если сделка с Китаем не будет заключена. Старые же тарифы, судя по всему, остаются в силе. Но даже это обещание сулит облегчение для экономик большого числа государств мира.

НЕ ИЗГОЙ

Еще одной интригой прошедшего саммита было то, как мировое сообщество встретит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Прогноз некоторых наблюдателей, что фактический руководитель королевства окажется в изоляции в связи с подозрениями о его причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, похоже, не оправдался.

С ним встретились, может, и не все коллеги "по клубу", но больше, чем полагали скептики: и президент Франции Эммануэль Макрон, и аргентинский лидер Маурисио Макри, и канадский премьер Джастин Трюдо, а также глава итальянского кабмина Джузеппе Конте. А с Путиным у него, кажется, вообще завязался Bromance — теплые дружеские отношения, которые ранее приписывали, например, Трампу и Макрону. Когда Путин и наследник саудовского престола впервые увидели друг друга перед официальным открытием саммита, они расплылись в улыбке и дали друг другу "пять", как старые приятели.

НИ МИНУТЫ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Встреча с наследным принцем Саудовской Аравии, с которым удалось, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, обсудить ситуацию в нефтедобыче — безусловно, важная, но далеко не единственная в плотном графике Путина на саммите "группы двадцати". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупреждал: пребывание главы государства в Буэнос-Айресе расписано буквально "по минутам".

Так, Путин побеседовал с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Тема разговора очевидна — заключение мирного договора и последующее решение так называемого курильского вопроса. Российский президент встретился и с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, которого он попросил "более энергично" выполнять соглашения по сирийскому Идлибу.

Путин провел двусторонние переговоры и с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которых он наглядно объяснил инцидент в Керченском проливе — нарисовал схему произошедшего. Ситуацию подробно разобрали и на встрече Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. "Трамп эти объяснения не получил", — отметил Песков.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТРЕЧИ С ТРАМПОМ ТУМАННЫ

Президент США отказался от планировавшихся переговоров с Путиным прямо перед вылетом в Буэнос-Айрес. Аргументировал он это тем, что ему "не нравится" инцидент в Керченском проливе. В качестве условия встречи с Путиным Трамп назвал освобождение украинских моряков. В Кремле выразили сожаление в связи с решением американского лидера.

Впрочем, и здесь нашлось место конспирологии. Американские СМИ выдвинули версию, что настоящей причиной отмены переговоров стала сделка со следствием бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. Он признался, что дал конгрессу ложные показания по переговорам между Trump Organization и представителями России о проекте строительства "башни Трампа" в РФ. Госсекретарь США Майк Помпео эти предположения назвал "нелепыми".

В любом случае, хотя главы РФ и США все же кратко поговорили "на ногах" на второй день саммита (в первый лидеры лишь поздоровались), сомнительно, что за это время можно было о чем-то договориться: существующие в отношениях Москвы и Вашингтона проблемы явно требуют основательной беседы за столом. И в ближайшее время такие переговоры "вряд ли возможны", пояснил пресс-секретарь российского президента. "Надеюсь, что эта встреча все-таки состоится — тогда, когда американская сторона будет к этому готова", — отметил Путин по итогам своего участия в саммите.