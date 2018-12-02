ПЕКИН, 2 дек /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились обменяться визитами "в подходящее время", сообщает агентство Синьхуа.

Встреча лидеров стран состоялась на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

"Председатель Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились обменяться визитами в подходящее время", — заявил Ван И по итогам встречи двух лидеров.

Стороны также договорились не вводить дополнительные пошлины с 1 января и форсировать переговоры в сторону аннулирования всех дополнительных тарифов.