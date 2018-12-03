АФИНЫ, 3 дек /ПРАЙМ/. Первый после выхода из программы помощи отчет в рамках ежеквартального углубленного мониторинга за экономикой Греции не вызвал вопросов и замечаний на заседании Еврогруппы, сообщил журналистам чиновник греческого минфина.

Греция 21 августа вышла из третьей программы финансовой помощи объемом 86 миллиардов евро. Во время действия программ помощи Греция обязана была согласовывать всю внутреннюю политику, после выхода она остается под надзором кредиторов, которые каждые три месяца будут проводить оценку ситуации.

"Сегодня на первой части заседания Еврогруппы комиссия представила первый ежеквартальный отчет углубленного надзора за Грецией после выхода из программ. Выступил министр финансов Греции, со стороны других стран – членов еврозоны не было никаких замечаний", — сказал чиновник.

По его словам, была положительная оценка исполнения бюджета. Что касается реформ, были обозначены области, в которых греческая сторона продолжит систематическую работу до представления следующего доклада 27 февраля 2019 года, сказал чиновник.

Он сообщил, что на второй части заседания обсуждались бюджеты стран-членов еврозоны, и также не было замечаний к бюджету Греции.

"После завершения программы кредитования Греция полностью включена в нормальную европейскую бюджетную процедуру", — сказал чиновник.

Тройка международных кредиторов выделяла деньги Греции под низкий процент с условием, что она будет проводить жесткие реформы, политику экономии. Внешняя финансовая поддержка Греции стала самой длительной помощью, оказываемой странам еврозоны после международного финансового кризиса. Всего за восемь лет Афины в рамках трех программ помощи получили более 240 миллиардов евро по низким ставкам.

За годы кризиса ВВП сократился более чем на 25%, безработица выросла до 27%, уменьшились на 40% доходы населения.