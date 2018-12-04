БРЮССЕЛЬ, 4 дек /ПРАЙМ/. Еврокомиссия надеется на достижение компромисса между странами ЕС по налогу на цифровые услуги в первом полугодии следующего года, говорится в Twitter вице-президент ЕК Валдиса Домбровскиса.

"По налогу на цифровые услуги (digital service tax) мы надеемся, что страны ЕС смогут добиться компромисса как можно быстрее в 2019 году в рамках румынского председательства" в Совете ЕС, которое пройдёт в первом полугодии, говорится в его Twitter.

Домбровский отмечает, что "все компании должны платить свою справедливую долю налогов".