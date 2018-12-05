МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект об исключении АО "Иннополис" из программы приватизации федеральной собственности, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом распоряжения правительства предусматривается исключение из программы приватизации находящихся в федеральной собственности 97,46% акций акционерного общества "Иннополис" с последующей их передачей АНО ВО "Университет Иннополис", — говорится в сообщении.

По мнению кабмина, это позволит оптимизировать затраты на образовательную деятельность более чем на 20% и, тем самым, увеличить число учащихся, открыть новые лаборатории и исследовательские центры, обеспечить реализацию большего количества научных и исследовательских проектов.

Университет Иннополис — российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Расположен в городе Иннополис (Татарстан).