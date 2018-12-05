ВАШИНГТОН, 5 дек /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон либо заключит хорошую торговую сделку с Пекином, либо начнет взимать существенные пошлины с продуктов из Китая.

"Мы или заключаем реальную сделку с Китаем, или сделки не будет в принципе – в этом случае мы будем взимать существенные пошлины с товаров, прибывающих в США из Китая", — написал Трамп в Twitter.

По его словам, он "совершенно уверен, что рано или поздно", США такую сделку заключат.

По итогам переговоров c председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20 в Аргентине Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая с 10 до 25%. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения относительно некоторых торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.